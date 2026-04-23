Вратарь «Балтики» Бориско пропустит около трех недель из-за травмы колена

Вратарь «Балтики» Максим Бориско пропустит около трех недель из-за травмы колена, сообщается в Telegram-канале клуба.

У игрока диагностировано повреждение заднего рога медиального мениска. Голкипер в четверг успешно перенес операцию.

26-летний Бориско он является лидером РПЛ по количеству сухих матчей, не пропустив в 14 из 23 игр.

В ближайших трех турах команда Андрея Талалаева примет «Акрон» (27 апреля), «Рубин» (2 мая) и сыграет на выезде с «Локомотивом».

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