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Вратарь «Акрона»: «Самая крутая серия пенальти? С «Локомотивом» тоже была неплохая»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков подвел итоги полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (0:0, пенальти 4:1).

— Впечатления положительные. Все рады, что выиграли, — начал Волков. — Помог тренерский штаб, проанализировали соперника. «Динамо» очень хорошо играло в прессинг. Везение было на нашей стороне.

— Это самая крутая серия пенальти в карьере для вас?

— С «Локомотивом» тоже была неплохая. Что дальше? Да тут миллион игр, пока не знаю.

— С кем бы хотел сыграть в финале?

— С «Крыльями».

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Торпедо – Факел
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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