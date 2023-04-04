Гончаренко обыграл «Спартак» с пятью командами
Виктор Гончаренко в 16-й раз в карьере встретился со «Спартаком» в официальном матче и одержал восьмую победу при четырех ничьих и четырех поражениях.
Этих успехов белорусский специалист добился с пятью командами — «Кубанью», «Уфой», ЦСКА (четырежды), «Краснодаром» и «Уралом». Что любопытно, последняя неудача пришлась как раз на Кубок России. В марте 2020 года ЦСКА Гончаренко уступил красно-белым в добавленное время — 2:3.
Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Команда Гончаренко
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
28.04.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Дмитрий Гунько
|
2:0
|
И.Попов-2
|
02.11.2014
|
Чемпионат
|
Кубань
|
Мурат Якин
|
3:3
|
Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски
|
25.09.2016
|
Чемпионат
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Фатаи
|
30.04.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:2
|
А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков
|
-2.08.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
2:1
|
Щенников, Витинью — Пашалич
|
10.12.2017
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
0:3
|
Промес-2, Пашалич
|
23.09.2018
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Массимо Каррера
|
1:1
|
Влашич — Фернанду
|
06.04.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
2:0
|
Сигурдссон-2
|
19.08.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Олег Кононов
|
1:2
|
Мариу Фернандес — Жиго-2
|
04.03.2020
|
Кубок
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:3 (д.в.)
|
Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон
|
30.06.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
2:0
|
Влашич-2
|
13.09.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Доменико Тедеско
|
3:1
|
Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе
|
21.11.2021
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Руй Витория
|
2:1
|
Кордоба, Крыховяк — Соболев
|
04.03.2023
|
Чемпионат
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
2:2
|
Влут, Бикфалви — Литвинов-2
|
14.03.2023
|
Кубок
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
1:1
|
Железнов — Промес
|
04.04.2023
|
Кубок
|
Урал
|
Гильермо Абаскаль
|
2:1
|
Сиссе, Сунгатулин — Бальде
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4