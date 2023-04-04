Гончаренко обыграл «Спартак» с пятью командами

Виктор Гончаренко в 16-й раз в карьере встретился со «Спартаком» в официальном матче и одержал восьмую победу при четырех ничьих и четырех поражениях.

Этих успехов белорусский специалист добился с пятью командами — «Кубанью», «Уфой», ЦСКА (четырежды), «Краснодаром» и «Уралом». Что любопытно, последняя неудача пришлась как раз на Кубок России. В марте 2020 года ЦСКА Гончаренко уступил красно-белым в добавленное время — 2:3.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»