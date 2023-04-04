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4 апреля, 23:15

Гончаренко обыграл «Спартак» с пятью командами

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Виктор Гончаренко в 16-й раз в карьере встретился со «Спартаком» в официальном матче и одержал восьмую победу при четырех ничьих и четырех поражениях.

Этих успехов белорусский специалист добился с пятью командами — «Кубанью», «Уфой», ЦСКА (четырежды), «Краснодаром» и «Уралом». Что любопытно, последняя неудача пришлась как раз на Кубок России. В марте 2020 года ЦСКА Гончаренко уступил красно-белым в добавленное время — 2:3.

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Спартака»

Дата

Турнир

Команда Гончаренко

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

28.04.2014

Чемпионат

Кубань

Дмитрий Гунько

2:0

И.Попов-2

02.11.2014

Чемпионат

Кубань

Мурат Якин

3:3

Олисе-2, И.Попов — Чельстрем-2, Таски

25.09.2016

Чемпионат

Уфа

Массимо Каррера

1:0

Фатаи

30.04.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:2

А.Березуцкий — Луиз Адриану, Глушаков

-2.08.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

2:1

Щенников, Витинью — Пашалич

10.12.2017

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

0:3

Промес-2, Пашалич

23.09.2018

Чемпионат

ЦСКА

Массимо Каррера

1:1

Влашич — Фернанду

06.04.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

2:0

Сигурдссон-2

19.08.2019

Чемпионат

ЦСКА

Олег Кононов

1:2

Мариу Фернандес — Жиго-2

04.03.2020

Кубок

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:3 (д.в.)

Дивеев, Ахметов — З.Бакаев, Понсе, Ларссон

30.06.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

2:0

Влашич-2

13.09.2020

Чемпионат

ЦСКА

Доменико Тедеско

3:1

Магнуссон, Влашич, Эджуке — Понсе

21.11.2021

Чемпионат

Краснодар

Руй Витория

2:1

Кордоба, Крыховяк — Соболев

04.03.2023

Чемпионат

Урал

Гильермо Абаскаль

2:2

Влут, Бикфалви — Литвинов-2

14.03.2023

Кубок

Урал

Гильермо Абаскаль

1:1

Железнов — Промес

04.04.2023

Кубок

Урал

Гильермо Абаскаль

2:1

Сиссе, Сунгатулин — Бальде

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
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16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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