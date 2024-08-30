Врач «Динамо» ответил на вопрос о восстановлении Нгамале
Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника бело-голубых Николя Муми Нгамале.
Камерунец получил повреждение голеностопа в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) и был заменен в первом тайме.
«Нгамале занимается на специальном тренажере, который называется Biodex. Применяется для активации, тренировки голеностопа, чтобы он приводил силу мышц голени в порядок. Основная проблема при травмах голеностопа — не столько повреждение самих связок и капсульно-связочного аппарата, сколько вторичная атрофия мышц голени. Этот аппарат нам как раз помогает избежать этого», — сказал Родионов «СЭ».
Врач «Динамо» также рассказал, возможно ли восстановление футболиста раньше предполагаемых сроков.
«Убирая любую нагрузку, мы тем самым поддерживаем силу мышц. У нас нет динамической нагрузки на сустав, он стабильно в одном положении. При это все мышцы голени работают и также разрабатывается биомеханические движения голени. Тем самым сустав, говоря простыми словами, не простаивает — и мышцы не атрофируются. То есть к бегу он выйдет с сильными мышцами и стабильным суставом, что нам и нужно для того, чтобы начать беговую работу. Восстановление раньше срока? Возможно все. Будем на это надеяться», — добавил Родионов.
22 августа сообщалось, что Нгамале пропустит 4-6 недель из-за травмы голеностопа.
30-летний игрок выступает за бело-голубых с 2022 года. В сезоне-2024/25 на его счету 6 матчей и 2 забитых мяча.
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|В
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1
|Локомотив
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|5
|0
|1
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2
|Зенит
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|4
|2
|0
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|14
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3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
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4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
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5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
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6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
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7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
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8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
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9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
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10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
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12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
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13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
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16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1