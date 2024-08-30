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Сегодня, 12:25

Врач «Динамо» ответил на вопрос о восстановлении Нгамале

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении полузащитника бело-голубых Николя Муми Нгамале.

Камерунец получил повреждение голеностопа в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) и был заменен в первом тайме.

«Нгамале занимается на специальном тренажере, который называется Biodex. Применяется для активации, тренировки голеностопа, чтобы он приводил силу мышц голени в порядок. Основная проблема при травмах голеностопа — не столько повреждение самих связок и капсульно-связочного аппарата, сколько вторичная атрофия мышц голени. Этот аппарат нам как раз помогает избежать этого», — сказал Родионов «СЭ».

Врач «Динамо» также рассказал, возможно ли восстановление футболиста раньше предполагаемых сроков.

«Убирая любую нагрузку, мы тем самым поддерживаем силу мышц. У нас нет динамической нагрузки на сустав, он стабильно в одном положении. При это все мышцы голени работают и также разрабатывается биомеханические движения голени. Тем самым сустав, говоря простыми словами, не простаивает — и мышцы не атрофируются. То есть к бегу он выйдет с сильными мышцами и стабильным суставом, что нам и нужно для того, чтобы начать беговую работу. Восстановление раньше срока? Возможно все. Будем на это надеяться», — добавил Родионов.

22 августа сообщалось, что Нгамале пропустит 4-6 недель из-за травмы голеностопа.

30-летний игрок выступает за бело-голубых с 2022 года. В сезоне-2024/25 на его счету 6 матчей и 2 забитых мяча.

Николя Муми Нгамале
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ФК Динамо (Москва)
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