Войдут ли братья Березуцкие в тренерский штаб ЦСКА? Отвечает Бабаев

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, войдут ли братья Алексей и Василий Березуцкие в тренерский штаб Виктора Гончаренко. Футболисты защищали цвета армейцев с 2001 и 2002 года соответственно и завершили карьеру по окончании сезона-2017/18. В январе 2020 года они оба были назначены заместителями гендиректора ЦСКА.

— Правда, что братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Гончаренко?

— На днях мы все сообщим. Не хочется опережать события. Нам нужно еще собраться, как говорится, крайний раз. Все обсудить с Виктором Михайловичем. И мы все объявим (Виталий Айрапетов)