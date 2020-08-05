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Войдут ли братья Березуцкие в тренерский штаб ЦСКА? Отвечает Бабаев

22:04
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, войдут ли братья Алексей и Василий Березуцкие в тренерский штаб Виктора Гончаренко. Футболисты защищали цвета армейцев с 2001 и 2002 года соответственно и завершили карьеру по окончании сезона-2017/18. В январе 2020 года они оба были назначены заместителями гендиректора ЦСКА.

— Правда, что братья Березуцкие войдут в тренерский штаб Гончаренко?

— На днях мы все сообщим. Не хочется опережать события. Нам нужно еще собраться, как говорится, крайний раз. Все обсудить с Виктором Михайловичем. И мы все объявим (Виталий Айрапетов)

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