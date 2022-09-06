Полузащитник «Спартака» Мартинс выбыл на 3-4 месяца из-за травмы
Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, рассказал, что игрок выбыл на продолжительное время из-за травмы.
«Мартинс выбыл на 3-4 месяца», — заявил агент футболиста «РБ Спорт».
Мартинс получил травму во втором тайме матча 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
По предварительной информации, речь идет про разрыв приводящей мышцы.
В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми матчах РПЛ, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
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|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
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|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
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|8
|4
|4
|0
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|16
|
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|4
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|13
|
8
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|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
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|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
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|8
|2
|3
|3
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|
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|2
|3
|3
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|9
|
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|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
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|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
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