Воронин провел первую тренировку в качестве тренера «Динамо»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин сообщил о своем прибытии на базу бело-голубых для начала работы с командой.

— Всем привет, я наконец-то добрался до Москвы, нахожусь на базе, — сказал в видео в Instagram-аккаунте «Динамо» Воронин. — Только что прошла первая тренировка в моем присутствии. Всех рад был видеть, жду всех на игре с «Сочи». Приходите, поддержите команду!

Воронин вошел в тренерский штаб нового наставника «Динамо» Сандро Шварца.