Воронин провел первую тренировку в качестве тренера «Динамо»
13:37
Тренер «Динамо» Андрей Воронин сообщил о своем прибытии на базу бело-голубых для начала работы с командой.
— Всем привет, я наконец-то добрался до Москвы, нахожусь на базе, — сказал в видео в Instagram-аккаунте «Динамо» Воронин. — Только что прошла первая тренировка в моем присутствии. Всех рад был видеть, жду всех на игре с «Сочи». Приходите, поддержите команду!
Из Instagram «Динамо» pic.twitter.com/KL0xWFNGo9— dolvya (@dolvya1) October 21, 2020
Из Instagram «Динамо» pic.twitter.com/Ej76V9yRkg— dolvya (@dolvya1) October 21, 2020
Воронин вошел в тренерский штаб нового наставника «Динамо» Сандро Шварца.
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