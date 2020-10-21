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Воронин провел первую тренировку в качестве тренера «Динамо»

13:37
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин сообщил о своем прибытии на базу бело-голубых для начала работы с командой.

— Всем привет, я наконец-то добрался до Москвы, нахожусь на базе, — сказал в видео в Instagram-аккаунте «Динамо» Воронин. — Только что прошла первая тренировка в моем присутствии. Всех рад был видеть, жду всех на игре с «Сочи». Приходите, поддержите команду!

Воронин вошел в тренерский штаб нового наставника «Динамо» Сандро Шварца.

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