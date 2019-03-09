17:03 | Футбол — РПЛ

Вопрос о будущем Аленичева в "Енисее" рассмотрят в ближайшие дни

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Как стало известно "СЭ", судьба главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева может решится 13 марта - после завершения Универсиады, которая проходит в Красноярске.

В субботу дебютант РПЛ крупно уступил в гостях "Крыльям Советов" в 19-м туре чемпионата России (0:4). На сегодня нет уверенности, что во встрече 20-го тура с "Арсеналом" (16 марта) Аленичев будет руководить красноярцами - вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.

Крылья Советов - Енисей

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