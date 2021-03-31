Водитель экс-игрока «Спартака» Фернанду может выйти на свободу благодаря помилованию Путиным
Робсон Оливейра, водитель бывшего игрока «Спартака» Фернанду может выйти на свободу, сообщает ESPN 31 марта. Он получил 12 лет тюрьмы, однако после апелляции наказание было сокращено до трех лет.
48-летнего водителя задержали 10 февраля 2019 года. В его багаже обнаружили 40 таблеток гидрохлорида метадона. Метадон внесен в список наркотических препаратов, его оборот запрещен в России. Указано, что препарат предназначался тестю Фернанду.
По данным источника, прошение о помиловании бразильца близко к тому, чтобы дойти до президента России Владимира Путина. Запрос уже одобрен региональной административной комиссией, состоящей из политиков и представителей гражданского общества, в том числе мэра Москвы Сергея Собянина.
Если Путин подпишет прошение о помиловании, то водитель сможет вернуться в Бразилию. Ранее посольство Бразилии попросило помиловать его по гуманитарным причинам — из-за пандемии коронавируса. Позднее к этой просьбе присоединилось и правительство страны.
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