Во время опроса водителя Соловчука по делу Кокорина и Мамаева в суде началась дискуссия о слове "петух"

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего"Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Вне зависимости от того, называли вы кого-то словом петух или нет, это оскорбление? – вопрос адвоката Ромашова.

Прокурор просит снять вопрос. Судья просит ответить на вопрос.

– Не совсем понятен вопрос, – говорит Соловчук.

– Поясню: не применительно к птице, а применительно к общелюдскому сленгу.

– Скорее всего, это оскорбительное слово.

– Вам говорила Ушакова, какой будет продолжительность съемок?

– До 8:30-9.

– Вы сказали ей, где будете находиться?

– Да, сказал.

– Девушка в машину куда села именно?

– Заднее место салона справа.

– Она была одета?

– Да, то ли накидка, то ли жилет. Не обратил внимание, я в телефоне сидел.

– Она выглядела как замерзшая? Или как пьяная? Откуда она вышла?

– Я на нее не смотрел, если честно. Разговаривал с ней обезличенно.

– Она просила вас подвезти?

– Она спросила, таксист ли я. Я ответил, что нет, это не ваш автомобиль, покиньте машину. Она сказала, что замерзла. Я еще раз попросил ее выйти.

– Вы ей не говорили, что ее спутники петухи?

– Нет, не говорил.

В этот момент прокурор выразил протест. В суде началась дискуссия о слове "петух".

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Дмитрий Зеленов)

Водитель Соловчук дает показания. Live!