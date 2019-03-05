"Во ФСИН сказали, что ампутировать ногу Кокорина – то же самое, как при перхоти отрезать голову". Позиция правозащитника

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева высказала "СЭ" свою позицию по ситуации с ожогами ноги нападающего "Зенита" Александра Кокорина, полученные в столичном СИЗО-2 “Бутырка” .

В изоляторе футболисту неудачно провели процедуру электрофореза, из-за чего у началось него нагноение. В начале февраля защитники 28-летнего форварда заявили, что Кокорин может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

– Мы сделали официальный запрос в медицинское управление ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний – Прим. "СЭ") и там ответили, что никакого страшного ожога нет, что никакой ампутации не потребуется, – сказала Меркачева. – Все разговоры о том, что произошло нагноение, не соответствуют действительности. Нам в качестве примера сказали, что ампутировать ногу в данной ситуации – то же самое, как при перхоти отрезать голову. Поэтому просили не нагнетать. Сказали, что все с ногой будет в порядке. То, что у Кокорина возникло покраснение и онемение от электрофореза, это нормальное явление, оно пройдет через какое-то время. Ему помазали ногу зеленкой. В ближайшее время я навещу Кокорина, посмотрю на его ногу и тогда смогу что-то конкретнее сказать. Пока же обладаю этим ответом из медицинского управления ФСИН. (Арман Мкртчян)

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