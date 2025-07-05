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Экс-защитник «Химок» Ориньо о бойкоте перед матчем «Зенитом»: «Многим не нравилось, что происходит в команде»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» ответил на вопрос о бойкоте тренировок всей команды перед матчем 25-го тура РПЛ против «Зенита».

— В апреле появилась информация, что вы могли бойкотировать матч с «Зенитом». Насколько серьезные были ваши намерения?

— Мы были серьезно настроены. Если бы нам не заплатили, то в Санкт-Петербург мы бы не полетели. Но приехал президент РПЛ Александр Алаев, состоялся серьезный разговор. После этого нам выплатили зарплату за декабрь, мы поверили, что все нормализуется. Как вы понимаете, после этого нам больше ничего не приходило на банковский счет.

— Кто предложил бойкотировать матч?

— Это была общая идея. Многим игрокам не нравилось, что происходит в команде. Садыгов и Брехов нас успокаивали, обещали все заплатить, но это были только слова, никаких действий. Вот у нас как в Бразилии — нет зарплаты, значит, вся команда может уйти в отпуск. А в «Химках» нас якобы хотели замотивировать: «Сыграйте еще одну игру, и вам заплатят». Но это не сработало, все было ужасно.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

Ориньо.«Не выплатили зарплату за пять месяцев, а Садыгов меня вообще заблокировал». Интервью Ориньо о «Химках» и России
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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Ориньо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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