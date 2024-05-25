Внук Льва Яшина надеется, что «Динамо» выиграет чемпионат России

Василий Фролов, внук Льва Яшина поделился с «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53).

В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«У меня других ожиданий, кроме как чемпионства «Динамо», быть не может. Как и любой болельщик, жду, когда начнется игра, и верю в победу подопечных Марцела Лички. Команда сделает все, чтобы стать чемпионом. На данный момент нахожусь в Казани. Сегодня в моей школе вратарей проводим мероприятие, которое совпало по времени с игрой «Динамо». Но, конечно, в процессе мероприятия буду тихонечко отслеживать матч», — сказал Фролов «СЭ».

Все восемь матчей последнего, 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая и начнутся в одно время — в 16.30 (мск). «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть «Краснодару».