Орещук считает, что у «Динамо» больше шансов на победу в РПЛ в этом сезоне

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ. Функционер назвал команду, у которой больше шансов на победу.

— У кого больше шансов на победу в РПЛ?

— У «Динамо» больше шансов на первое место, все в руках команды. Надо надеяться только на себя, — цитирует Орещука «Евро.Футбол.Ру».