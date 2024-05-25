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Сегодня, 12:10

Орещук считает, что у «Динамо» больше шансов на победу в РПЛ в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ. Функционер назвал команду, у которой больше шансов на победу.

— У кого больше шансов на победу в РПЛ?

— У «Динамо» больше шансов на первое место, все в руках команды. Надо надеяться только на себя, — цитирует Орещука «Евро.Футбол.Ру».

Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Зенит» с 54 баллами идёт вторым. «Краснодар» располагается на третье строчке, набрав 53 очка.

Источник: https://www.euro-football.ru/
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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