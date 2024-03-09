Защитник ЦСКА Виллиан Роша скоро станет отцом

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Игор Кампеделли рассказал, что бразилец скоро станет отцом.

«У Виллиана Роши выдался незабываемый день. Впервые в карьере он забил два гола за игру и обеспечил победу московской команде. У него лучший процентный показатель результативности в истории ЦСКА среди защитников. Виллиан в очередной раз воспользовался своим превосходством в воздухе и был признан лучшим игроком матча против «Крыльев Советов». Более того, Роша объявил команде и болельщикам, что скоро станет отцом, поэтому и отпраздновал это событие так. Во время отпуска в Бразилии Виллиан женился», — цитирует Metaratings.ru Кампеделли.

В этом сезоне 29-летний бразилец сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.