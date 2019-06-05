Власти Татарстана не подтверждают отставку Бердыева

Власти Татарстана пока не подтверждают информацию об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера "Рубина", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову. 5 июня "Рубин" на официальном сайте объявил об уходе Бердыева.

"На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера ФК "Рубин" Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает", - сказала Галимова.

Специалист во второй раз в карьере возглавил казанский клуб в июне 2017 года. Ранее он работал с "Рубином" с 2001 по 2013 год. В 2002 году он вывел казанцев в премьер-лигу, а год спустя завоевал с ними бронзу чемпионата России. В 2008 году "Рубин" впервые в истории стал чемпионом страны, а год спустя повторил успех.

Также при Бердыеве "Рубин" выиграл Кубок и два Суперкубка России, играл в групповом турнире Лиги чемпионов и добирался до четвертьфинала Лиги Европы. В сезоне-2018/19 "Рубин" занял в чемпионате страны 11-е место.