Влашич рассказал в Хорватии, как отреагировал на приз лучшему игроку России в 2020 году

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2020 года.

«Очень приятно получить эту награду. Стать лучшим игроком России в таком возрасте — это большой успех, — приводит слова Влашича Федерация футбола Хорватии. — У меня были достойные соперники. Когда мне сообщили две недели назад, что я получил эту награду, то я был просто счастлив.

Я понимаю, как ценен этот приз. И осознаю, какой труд стоял за всем этим».

Также Влашич отметил, что не может жаловаться на то, как сложился для него 2020 год. Хотя он признал, что эпидемия коронавируса принесла очень много проблем.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» пятый год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019). Влашич стал первым армейцем, кто выиграл это голосование.

В уходящем году Влашич забил 13 мячей и отдал 8 голевых передач в 28 матчах чемпионата России.

«Голы «Спартаку» важнее мячей «Реалу». Интервью лучшего футболиста 2020 года Николы Влашича