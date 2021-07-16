Влашич прибыл в Москву и провел тренировку с ЦСКА
16:47
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернулся в расположение команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.
«Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провел тренировку с армейцами», — говорится в сообщении клуба.
Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».
Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.
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