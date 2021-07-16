Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Влашич прибыл в Москву и провел тренировку с ЦСКА

16:47
Никола Влашич. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Никола Влашич. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернулся в расположение команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

«Никола Влашич прибыл в Москву и сегодня провел тренировку с армейцами», — говорится в сообщении клуба.

Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1416030429493268486

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Водитель Mercedes расстрелял автобус после конфликта на дороге
Стала известна предварительная причина аварийной посадки самолета Ан-28
Точка невозврата: что ждет Зеленского после ухода Авакова?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы