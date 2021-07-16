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Мама Аршавина рассказала, как футболиста в детстве сбила машина

16:26
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Татьяна Аршавина, мать бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, как ее сына в детстве сбила машина.

«Был такой момент — даже не помню, сколько ему было лет, 12 или 13, — когда его сбила машина. Он ехал с тренировки, переходил дорогу, и так случилось, что испугался остаться между трамваями. Трамвай шел справа и слева, и он решил перед трамваем — он же юркий такой — пробежать. И пробежал. Но не ожидал, что за трамваем машины уже начали движение на перекрестке. И его сбили. Он летел, на плечах у него был ранец, а в нем пенал, этот пенал потом просто в крошку... И его спас этот ранец. Он ушибы получил, на теле были ссадины, содрана кожа, кровь текла, разбито лицо. К нему подошли люди, говорили: «Мальчик, давай скорую вызовем, тебе нужно в больницу». Он сказал: «Нет, меня мама дома ждет, мне нужно домой».

И молодая девушка, она или в метро его увидела, или тут уже, взялась сопроводить его домой. Я не знаю ни ее имени, ни откуда она, сколько даю интервью, всегда говорю: «Господи, спасибо вам большое. Дай бог вам долгих лет жизни, здоровья». И она его почти до дома довела, он сказал: «Дальше я сам дойду». Поэтому я не знаю, кто она такая и как это произошло. Слава богу, без переломов. Были ушибы, но все это прошло, вот так бог миловал», — рассказала Аршавина в рамках проекта РФС «Мама знает все».

Ранее бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков заявил, что Аршавин все еще мог бы играть в основном составе команды, выступающей в РПЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора

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