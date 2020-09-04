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«Влашич — будущее хорватского футбола». Шукер — о полузащитнике ЦСКА

16:46
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Легендарный хорватский футболист Давор Шукер, который сейчас возглавляет местную федерацию футбола, в разговоре с «СЭ» поделился своим мнением о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.

— Влашич — это будущее хорватского футбола, — заявил «СЭ» Шукер. — Он отлично показывал себя во всех юношеских и молодежных сборных нашей страны, надеюсь, продолжит это делать и в главной команде. Мы прекрасно знаем его семью. Никола — отличный футболист. Главное, чтобы у него не было травм, он продолжал оставаться результативным и показывал свои лучшие качества в сборной и в чемпионате России. С учетом моей должности, больше я не могу ничего комментировать, поймите меня правильно. (Севастиан Терлецкий)

22-летний Никола Влашич в текущем сезоне провел четыре матча за ЦСКА и забил три мяча при двух голевых передачах.

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