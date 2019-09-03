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Владислав Радимов: «У меня с Бабуриным был жесткий разговор по поводу отношения к работе»

17:51
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вспомнил, как нынешний голкипер «Ростова» Егор Бабурин начинал карьеру под его руководством.

— Бабура только пришел в «Зенит-2», а я был главным тренером без году неделя, — написал Радимов в Instagram. — Вскоре у нас состоялся жесткий разговор — по поводу его отношения к работе. Это был тот случай, когда тебя услышали... Сколько потом он выручал и спасал «Зенит-2» — не сосчитать! В общем, Бабура рос-рос и вырос в отличного вратаря, играющего за одного из лидеров РПЛ. Чему я очень рад!

Кстати, только в составе «Ростова» трое из «Зенита-2»! Но вообще-то наши пацаны играют и в других командах премьер-лиги... И я горжусь ими! И их дружба нравится — разбежались по разным командам, но сделали чат в вацапе — для тесного общения. И уж промолчу, как меня распирает счастьем, когда прошедшие «Зенит-2» навещают новый созыв и тренерский состав на нашей базе. Как там у Жеглова было? Видишь, Люба, каких орлов воспитываю!

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

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