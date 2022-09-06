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6 сентября, 23:17

Радимов: «Василенко проделал в «Факеле» колоссальную работу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов отреагировал на увольнение тренера Олега Василенко из «Факела».

«Василенко проделал огромную, колоссальную работу, вы видите сколько болельщиков ходят на матчи, любят футбол, в чем большая заслуга Василенко, который поставил воронежцам яркую игру. Если говорить о том, что нет результата, то надо понимать, что команда только что вышла из более низкого дивизиона. В высший она не поднималась уже очень и очень много времени, уровень здесь заметно выше стал, с теми же игроками справиться с поставленными задачами и закрепиться в чемпионате довольно сложно. В клубе есть руководство, оно за это решение отвечает, им изнутри все равно виднее. Возможно, у них есть какие-то на то причины. Мне был очень симпатичен футбол, в который играл «Факел», и сам тренер.

Кто может заменить Василенко? У нас будут постоянно о ком-то писать и кого-то придумывать на должность тренера «Факела», список хороших и свободных тренеров сейчас достаточно большой», — сказал Радимов Betonmobile.ru.

В восьми стартовых турах чемпионата России воронежцы четыре раза сыграли вничью и четыре раза проиграли.

Временно исполняющим обязанности главного тренера воронежского «Факела» назначен Дмитрий Пятибратов.

Источник: https://betonmobile.ru/radimov-schitaet-chto-vasilenko-prodelal-v-fakele-kolossalnuyu-rabotu

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19%

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Владислав Радимов
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
1
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2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
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 Факел 8 0 4 4 10-19 4
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Химки – Кр. Советов
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Ахмат – Н. Новгород
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