Радимов: «Василенко проделал в «Факеле» колоссальную работу»

Главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов отреагировал на увольнение тренера Олега Василенко из «Факела».

«Василенко проделал огромную, колоссальную работу, вы видите сколько болельщиков ходят на матчи, любят футбол, в чем большая заслуга Василенко, который поставил воронежцам яркую игру. Если говорить о том, что нет результата, то надо понимать, что команда только что вышла из более низкого дивизиона. В высший она не поднималась уже очень и очень много времени, уровень здесь заметно выше стал, с теми же игроками справиться с поставленными задачами и закрепиться в чемпионате довольно сложно. В клубе есть руководство, оно за это решение отвечает, им изнутри все равно виднее. Возможно, у них есть какие-то на то причины. Мне был очень симпатичен футбол, в который играл «Факел», и сам тренер.

Кто может заменить Василенко? У нас будут постоянно о ком-то писать и кого-то придумывать на должность тренера «Факела», список хороших и свободных тренеров сейчас достаточно большой», — сказал Радимов Betonmobile.ru.

В восьми стартовых турах чемпионата России воронежцы четыре раза сыграли вничью и четыре раза проиграли.

Временно исполняющим обязанности главного тренера воронежского «Факела» назначен Дмитрий Пятибратов.