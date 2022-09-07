Костин заявил, что «Динамо» не может удерживать Арсена Захаряна

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что «Динамо» не должно препятствовать переходу полузащитника Арсена Захаряна в другую команду.

«Захаряна хотели продать [в «Челси»], но там возникли какие-то технические проблемы. Но люди растут, и удерживать специально никого нельзя, это естественный процесс. Вообще, я думаю, что сейчас для нас в спорте главное — вернуться на международную арену», — цитирует Костина ТАСС.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.