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7 сентября, 09:23

Костин заявил, что «Динамо» не может удерживать Арсена Захаряна

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что «Динамо» не должно препятствовать переходу полузащитника Арсена Захаряна в другую команду.

«Захаряна хотели продать [в «Челси»], но там возникли какие-то технические проблемы. Но люди растут, и удерживать специально никого нельзя, это естественный процесс. Вообще, я думаю, что сейчас для нас в спорте главное — вернуться на международную арену», — цитирует Костина ТАСС.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

5 сентября испанское издание AS сообщило, что «Реал» и «Барселона» следят за Захаряном. Однако пока никаких официальных предложений московский клуб от испанских грандов не получал.

Источник: https://tass.ru/sport/15675713
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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