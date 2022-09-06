Норманн — о переходе в «Динамо»: «Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда»
Новичок «Динамо» Матиас Норманн прокомментировал переход в московский клуб из «Ростова» на правах аренды.
— Многие команды хотели подписать вас. Почему вы выбрали «Динамо»?
— У меня был долгий разговор с представителями клуба, и они меня убедили, что для меня это будет лучший вариант. Я знаю эту команду, философию ее игры, знаю некоторых футболистов. Я верю в этот проект, поэтому приехал сюда.
— Чем вам запомнились игры «Ростова» против «Динамо»?
— Мне запомнилось, что я в двух подряд матчах в Москве зарабатывал пенальти своими фолами. Возможно, это мое подсознание что-то знало наперед (улыбается). Еще помню, как уже в Ростове провел отличный матч против «Динамо», когда отдал голевую передачу. Так что эти игры мне запомнились.
— Смотрели игры «Динамо» в этом году?
— Да, конечно, я смотрел последнюю встречу «Динамо» против «Урала» и видел потрясающий победный гол! Смотрел кубковую игру с «Ростовом». И, конечно, другие матчи, когда жил в России.
— С кем-то лично знакомы из команды?
— Да, конечно. Я знаком с Федором Смоловым, знаю Сергея Паршивлюка и Дмитрия Скопинцева — мы с ними пересекались в «Ростове».
— Понимаете, как быстро стать частью команды?
— Думаю, да. Я дружелюбный, много общаюсь с партнерами по команде. Я хорошо знаю лигу и понимаю, чего от меня ждут в тренерском штабе и клубе. Я готов выполнять свою работу.
— Вы уже успели пообщаться со Славишей Йокановичем?
— Да, мы общались и до моего приезда в Москву, и уже на базе после приезда. Очень жду начала работы под его началом. Мне нравится его футбольная философия и то, чего он хочет от меня лично и от всей команды.
— Какие цели ставите перед собой в «Динамо»?
— Моей главной целью является стать лучшей версией себя как в игровом, так и в общечеловеческом плане. Я хочу добросовестно выполнять свою работу на поле, и тогда, уверен, все мои цели будут достигнуты.
— По-русски можете что-то сказать?
— Да, я очень хорошо говорю по-русски. Все понимаю.
Соглашение об аренде футболиста подписано сроком на один год.
Прошлый сезон 26-летний опорный хавбек провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1