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Владислав Радимов: «Не вы дали бабушкам и дедушкам жизнь, чтобы из-за пофигизма ее отбирать. Сидите дома»

22:24
Владислав Радимов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владислав Радимов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов призвал россиян находиться в самоизоляции и беречь пожилых людей, входящих в группу риска по заражению коронавирусом.

«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома. Плевать на себя — подумайте о других, в первую очередь — о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать. Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим. Сидите дома. Нагуляться ещё успеем», — написал Радимов в Instagram.

Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома. Плевать на себя — подумайте о других, в первую очередь — о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать. Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим. Сидите дома. Нагуляться ещё успеем #IstayHome #stayathome #besafe #restezchezvous #оставайтесьдома #YoMeQuedoEnCasa

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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