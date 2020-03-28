Владислав Радимов: «Не вы дали бабушкам и дедушкам жизнь, чтобы из-за пофигизма ее отбирать. Сидите дома»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов призвал россиян находиться в самоизоляции и беречь пожилых людей, входящих в группу риска по заражению коронавирусом.

«Пожалуйста, сидите дома. Давайте соблюдать меры безопасности. Сидите дома. Плевать на себя — подумайте о других, в первую очередь — о бабушках и дедушках. Не вы им дали жизнь, чтобы из-за своего пофигизма и равнодушия ее отбирать. Сидите дома. Этим вы сохраните жизни себе и другим. Сидите дома. Нагуляться ещё успеем», — написал Радимов в Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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