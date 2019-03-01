Владислав Игнатьев: "Отрыв "Зенита" в 6 очков - это ничто"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что 6-очковый отрыв "Зенита" от красно-зеленых является незначительным. 32-летний игрок добавил, что его команда хочет обыграть "Крылья Советов" в матче 18-го тура премьер-лиги, чтобы приобрести психологическую уверенность.

- Чтобы снова стать чемпионами, нужно еще больше работать, чем в прошлом году, - сказал Игнатьев в интервью клубной пресс-службе. - Такое ощущение, что мы чемпионы мира по тренировкам. Игр маловато. Товарищеские матчи по-другому воспринимаются.

В Черкизово большая армия болельщиков - они тебя гонят. Уровень ответственности намного выше. 6-очковый отрыв - это ничто. Важно удачно начать чемпионат - с победы. Тогда будет психологически легче. Мы не зря работали на сборах. Хотелось бы увидеть болельщиков, несмотря на погоду, чтобы они помогли нам победить.

"Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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