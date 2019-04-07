Владислав Игнатьев: "Ничья в сегодняшнем матче на руку всем лидерам"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после ничьей с "Зенитом" в матче 22-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что результат этого матча обострит борьбу за чемпионство.
- Ваш гол - ошибка Лунева?
- Он не ожидал такого рикошета. Мяч отскочил, залетел в ближний угол. Это футбол, люди ошибаются. Хорошо, что не проиграли - не хотелось отпускать "Зенит".
- Кто лучше исполняет штрафные: Антон Миранчук или Ярослав Ракицкий?
- Оба.
- Ничья в этом матче - подарок ЦСКА и "Краснодару"?
-Да, это на руку всем лидерам. Из-за этого чемпионская гонка будет ещё жарче.
- Первая мысль после пропущенного гола?
- Надо срочно отыгрываться. Чем быстрее, тем лучше. (Константин Колмаков)
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