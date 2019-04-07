Владислав Игнатьев: "Ничья в сегодняшнем матче на руку всем лидерам"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после ничьей с "Зенитом" в матче 22-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что результат этого матча обострит борьбу за чемпионство.

- Ваш гол - ошибка Лунева?

- Он не ожидал такого рикошета. Мяч отскочил, залетел в ближний угол. Это футбол, люди ошибаются. Хорошо, что не проиграли - не хотелось отпускать "Зенит".

- Кто лучше исполняет штрафные: Антон Миранчук или Ярослав Ракицкий?

- Оба.

- Ничья в этом матче - подарок ЦСКА и "Краснодару"?

-Да, это на руку всем лидерам. Из-за этого чемпионская гонка будет ещё жарче.

- Первая мысль после пропущенного гола?

- Надо срочно отыгрываться. Чем быстрее, тем лучше. (Константин Колмаков)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр