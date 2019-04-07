21:45 | Футбол — РПЛ

Владислав Игнатьев: "Ничья в сегодняшнем матче на руку всем лидерам"

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Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после ничьей с "Зенитом" в матче 22-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что результат этого матча обострит борьбу за чемпионство. 

- Ваш гол - ошибка Лунева?

- Он не ожидал такого рикошета. Мяч отскочил, залетел в ближний угол. Это футбол, люди ошибаются. Хорошо, что не проиграли - не хотелось отпускать "Зенит". 

- Кто лучше исполняет штрафные: Антон Миранчук или Ярослав Ракицкий?

- Оба.

- Ничья в этом матче - подарок ЦСКА и "Краснодару"?

-Да, это на руку всем лидерам. Из-за этого чемпионская гонка будет ещё жарче. 

- Первая мысль после пропущенного гола?

- Надо срочно отыгрываться. Чем быстрее, тем лучше. (Константин Колмаков)

Локомотив - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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