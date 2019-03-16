Владимир Вайсс: "Джикия уже заигран за сборную России – тут ничего не изменишь"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в интервью "Известиям" отметил, что хотел бы видеть в своей команде Георгия Джикию​, который принял решение выступать за сборную России.

– Вас уже перестало мучить то, что Георгий Джикия предпочел выступать за сборную России, а не Грузии?

– Каждый человек имеет право на выбор. Он грузин, но решил играть за Россию. Георгий уже заигран за вашу сборную – тут ничего не изменишь. Мы с ним общались на эту тему, но каждый сам выбирает свою судьбу. Надеюсь, он доволен своим выбором. Желаю ему только удачи в сборной России.

– Вы пытались его уговорить выступать за Грузию?

– Конечно, с ним разговаривало руководство нашей федерации. Я с Джикией тоже встречался. Но в тот момент он уже все для себя решил.