Слуцкий назвал футбол самым политизированным видом спорта

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что футбол в большей степени зависит от политики, чем другие виды спорта.

Ранее сообщалось, что 54-летний специалист будет ведущим документального сериала «Спорт — вне политики?», посвященного расследованию самых известных случаев пересечения политики и спорта в истории России.

«Футбол — самый популярный вид спорта и самый политизированный. Вот, например, сейчас я работаю в Китае, и у нас был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем — и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре. В России подобные ситуации тоже бывали», — приводит ТАСС слова Слуцкого.

Тренер отметил, что сам неоднократно оказывался пострадавшей стороной от политических интриг в футболе.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с 2024 года. В России он работал в «Рубине», ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве», «Уралане», а также был главным тренером национальной команды страны.

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