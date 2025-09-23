Кузьмичев опроверг информацию о новом контракте Баринова: «Это была короткая встреча с руководством «Локомотива»»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» информацию о новом контракте футболиста с московским клубом.



«Эта информация не соответствует действительности. Я сегодня встречался с руководством «Локомотива». Это была короткая встреча, мы не получили предложения по Баринову. Это вброс, который я не знаю, кто и зачем просит опубликовывать», — сказал Кузьмичев «СЭ».



Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский клуб предложил контракт Баринову до 2029 года. Сторона игрока взяла паузу на обдумывание решения. Клуб эту информацию подтвердил.



Контракт Баринова с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.