Жирков: «Кальян не мешал моему восстановлению. Он равен пяти сигаретам, а люди и по пачке в день курят»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков ответил «СЭ» на вопрос о влиянии курения кальяна на восстановление.

«Кальян не мешал восстановлению. Недавно было исследование, которое показывает, что один кальян равен пяти сигаретам. А люди и по пачке в день курят. Но курение — вредно», — сказал Жирков «СЭ».



Ранее врач сборной России Михаил Вартапетов заявил «СЭ», что любой никотин негативно влияет на восстановление игроков.



Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».