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Кузьмичев: «Маловероятно, что «Зенит» будет пытаться подписать Антона Миранчука»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал уход полузащитника Антона Миранчука из московского клуба.

«Конечно, его переговоры с «Локомотивом» закончились неудачно. Сторона игрока шла навстречу в переговорном процессе, а клуб свою позицию не менял. Вчера у Миранчука был последний рабочий день в клубе. С ЦСКА нет никаких переговоров совершенно точно. Возможно, такие разговоры пошли из-за того, что в ЦСКА теперь работает Марко Николич, но на сегодня никаких контактов с «армейцами» точно не было.

Миранчук может оказаться в «Зените»? Исключать ничего нельзя. Вопрос с «Зенитом» уже неактуален. Клуб уже приобрел Глушенкова, а Миранчук играет на схожей с ним позиции. Маловероятно, что «Зенит» будет пытаться подписать Антона. Предметного интереса со стороны других клубов РПЛ точно не было. Мне кажется, что он Антон, скорее всего, перейдет в другой чемпионат», – цитирует Metaratings.ru Кузьмичева.

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuzmichyov-isklyuchat-perekhod-miranchuka-v-zenite-nelzya-no-on-vyberet-drugoi-chempionat-378509/
Антон Миранчук
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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