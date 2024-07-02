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Мещеряков — об уходе Миранчука из «Локомотива»: «Когда ты не знаешь деталей, превращаешься в диванного эксперта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход полузащитника Антона Миранчука из московского клуба.

«Антон Миранчук в прошлом сезоне был одним из лидеров команды. Как минимум. Лично я считаю, что с игроком, у которого такой бэкграунд и отношение к клубу, можно было договариваться. А если ты не собираешлся договариваться — надо было принимать решение раньше, чтобы игрок не ушел бесплатно.

Антон, безусловно, — история «Локомотива». Как Алексей и многие другие футболисты, отдавшие долгие годы клубу. Я просто помню время, когда мы возвращали Антона из Прибалтики — тогда целый ряд специалистов говорил, что он как минимум не менее талантлив, чем Алексей. Потому что у него две равнозначные ноги. Это игрок, который вырос в «Локомотиве», отдал клубу существенное время своей спортивной жизни.

Дальше — это нюансы переговорного процесса, здесь вопросы надо задавать менеджменту клуба. Я не готов комментировать эти переговоры, потому что не знаю деталей, а дьявол всегда кроется в деталях. Когда ты не знаешь деталей, превращаешься в диванного эксперта. А является ли уход Антона Миранчука потерей для команды — покажет только время и поле. Теперь должно проявиться мастерство менеджмента и тренерского штаба команды. Может, завтра мы увидим вагон талантливых юниоров «Локомотива», — цитирует «РБ Спорт» Мещерякова.

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-meshheryakov-miranchuk-istoriya-lokomotiva-s-takim-igrokom-mozhno-by-lo-dogovarivat-sya/
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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