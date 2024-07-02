Ханкич: «Цель — выучить русский как можно скорее, для меня это важно»
Новичок «Ростова» Хидает Ханкич отметил, что намерен выучить русский язык, чтобы выразить уважение стране, где выступает.
«Боснийский, русский — языки славянской группы, как и болгарский. Я пять лет жил в Чехии — там тоже славянский. И во всех этих языках есть слова, схожие с русскими. В Болгарии в этом плане мне было тяжеловато, потому что все перемешивалось в голове, ведь я говорю в общей сложности на четырех языках — немецком, боснийском, английском, чешском, немного по-болгарски, немного по-румынски. Знаю слова из турецкого, албанского. Но сейчас цель — выучить русский как можно скорее, для меня это важно. Плюс изучение языка — это знак уважения стране, куда ты приехал играть. Язык помогает адаптироваться значительно быстрее.
В первую неделю я уже получил слишком много информации — новые лица, новые имена на поле. Но сейчас максимально необходимо выучить футбольные термины, чтобы понимать подсказки защитников и подсказывать им. Потом уже буду зубрить остальное. Ищу подходящего учителя, но пока мне помогает клубный переводчик: я спрашиваю его, как-то или иное слово звучит на русском», — цитирует «РБ Спорт» Ханкича.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
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Химки – Динамо Мх
|- : -