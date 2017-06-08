Владимир Хашиг: "Локомотив" не ведет переговоров с "Краснодаром" относительно Ари

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил "СЭ", что "Локомотив" не ведет переговоров с клубом относительно трансфера нападающего Ари. Бразилец играл за "Локо" на правах аренды с марта 2017 года, провел 12 матчей и забил 6 мячей.

Ранее президент "Локо" Илья Геркус сообщил, что железнодорожники предлагают "Краснодару" различные варианты относительно перехода Ари.

– Ничего по Ари "Локомотив" нам не предлагает, переговоров не ведет, – сказал Хашиг. – В начале мая был разговор, что там думают, – и все. Поэтому слова президента "Локомотива", скажем так, недействительны.

Илья Геркус: "У Ари есть желание иметь отношения с "Локомотивом" и нет желания - с "Краснодаром"