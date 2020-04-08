Владимир Габулов: «Спортивных мероприятий в России не будет до 31 мая»

Экс-голкипер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Владимир Габулов предположил, когда может возобновиться чемпионат России. Ранее в РПЛ объявили о приостановлении турнира до 31 мая.

— Я контактирую в том числе с РФС, периодически созваниваемся с генеральным секретарём Александром Алаевым, — приводит слова Габулова RT. — Сейчас у нас по крайней мере есть четкая дата, до которой спортивных мероприятий в России не будет, — 31 мая. От неё можно отталкиваться, строить график подготовки футболистов. Это лучше, чем все промежуточные сроки, которые назывались до этого.

По данным CSSE, на 8 апреля всего выявлено 1 447 466 случаев заражения коронавирусом на территории 184 стран/регионов. Умерших — 83 424 человека, выздоровело — 308 215.

По данным Роспотребнадзора всего на день 8 апреля в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.