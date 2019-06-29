Владимир Федотов: "У Алвеша задержался самолет, он доказал необходимость тренировок"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги контрольного матча с "Краковией" (1:0).

- Ждем появления в строю Мишкича. У него микротравма, - сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе. - Сегодня приехал Рикарду Алвеш, еще раз доказал необходимость тренировок. Хотя он дома провел подготовительную работу, но опоздал - у него задержался самолет, пропустил две тренировки, и видно, что ему не хватило кондиций.

Очень понравилось отношение к матчу. В непростых погодных условиях команда проявила характер и мастерство.