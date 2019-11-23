Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2) остался недоволен судейством.

По ходу матча арбитр Алексей Еськов не назначил в ворота гостей два пенальти.

— Вопросы по судейству не только у меня, но и у вас. У большей части населения страны есть вопросы. Обидно, что мы не смогли подарить болельщикам победу.

На первый план вышли ребята со свистком. Самый главный показатель — болельщик. То, что они скандировали, — определение качества работы судейства. Болельщикам пришлось терпеть очередное унижение.

Мы отдаемся без остатка. Впредь будем доставать из себя все, чтобы радовать болельщиков игрой и самоотдачей. Парни сделали все, чтобы уйти от поражения. Болельщики их провожали аплодисментами.

За что судьи невзлюбили «Оренбург»? Не назначен еще один пенальти