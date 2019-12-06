Владимир Федотов: «Мотив всегда один: выходить и показывать содержательный футбол»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о ходе подготовки команды к матчу 19-го тура чемпионата России против «Тамбова».

— «Тамбов» на ходу, набирает очки, отобрал очки в последнем туре у «Ростова» на выезде, — приводит слова Федотова Twitter «Оренбурга». — Команда амбициозная, сплоченная, если лидеры, которые не позволяют команде расслабиться. Ожидаю серьезного, очень напряженного противостояния. Команда злая, очень хорошо обученная, мы это все прекрасно видели и разбирали. Нужно будет предъявлять свои козыри.

Мотив всегда один: выходить и показывать содержательный футбол с полной самоотдачей, с проявлением своего мастерства. Ну и заработать очки, которые никто не отменял. Мотивация в том, чтобы уйти на отдых с большим количество очков.

Эта встреча может стать последней для Федотова на посту главного тренера «Оренбурга». Специалист может возглавить «Сочи».

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