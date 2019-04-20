Владимир Федотов: "Еще не забыли, как "Ростов" обыгрывал "Баварию", поэтому нужно держать ухо востро"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов перед матчем 24-го тура российской премьер-лиги с "Ростовом" отметил, что соперник - команда с хорошими задачами и серьезными амбициями. Он также добавил, что с ними нужно быть внимательными.

– Нужно ли было в рамках подготовки к матчу опускать с небес своих футболистов после шикарной победы в Москве?

– Нет, мы дали два выходных, как и планировали, и приступили к работе, вернулись, как говорится, в добром здравии, – сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". – Оставили в эти выходные свой повышенный эмоциональный фон, поэтому сразу на полном серьезе приступили к тренировочному процессу.

– Есть несколько изменений в составе по сравнению с предыдущим матчем, с чем это связано?

– С тем, что тот, кто лучше готов на данный момент, тот и выходит на футбольное поле в стартовом составе. Всегда об этом говорил, что нужно быть готовыми использовать тот шанс, который тебе предоставится. А шанс предоставляется всегда.

– "Ростов" для вас сосед по турнирной таблице, является ли он для вас принципиальным соперником?

– Да нет, мы всегда говорим, что каждый соперник интересен по-своему. Тем более "Ростов", с хорошими задачами и серьезными амбициями, очень серьезный коллектив. В плане игровом, организации футбольного хозяйства и всего остального. Мы еще не забыли, как они обыгрывали "Баварию", поэтому нужно держать ухо востро.

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