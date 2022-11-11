Владимир Быстров ответил Родниной: «Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на предложение трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной закрыть российские футбольные клубы.

«Футбол — не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте Вы коньки на бутсы. Это мы еще про Вашу деятельность в госдуме ничего не говорим», — написал Быстров в Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.