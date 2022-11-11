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11 ноября, 16:40

У Захаряна четыре предупреждения, но он не дисквалифицирован. Это ошибка?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Данные на сайте РПЛ.
Данные на сайте РПЛ.
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Если верить данным официального сайта РПЛ, динамовец Арсен Захарян в 16-м туре получил четвертое предупреждение. Значит, он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит важнейший матч с ЦСКА? Нет, если вы болельщик бело-голубых, не расстраивайтесь и не ищите его в списке потерь.

Данные на сайте РПЛ.
Данные на сайте РПЛ.

Действительно, на официальном сайте лиги в разделе, где приводится статистика по игрокам, в списке лидеров по дисциплинарным нарушениям на седьмом месте идет Захарян. Если полагаться на эти данные, он получил в 16-м туре четвертое предупреждение. Но он не дисквалифицирован и вправе выйти на поле 13 ноября.

Данные на сайте РПЛ.
Данные на сайте РПЛ.

На самом деле Захарян получил в чемпионате России-2022/23 пять желтых карточек — по одной в играх с «Торпедо» (4:0), «Зенитом» (0:2) и «Ростовом» (1:2), а также две во встрече с «Факелом» (3:3). Два последних предупреждения превратились в удаление и в официальной статистике должны учитываться именно так: как красная карточка, а оба предупреждения должны «сгореть».

Но в статистической программе, применяемой на сайте, использован иной алгоритм. Отсюда и ошибка. А в личной информации динамовца на том же сайте РПЛ данные верные — три, а не четыре предупреждения.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Арсен Захарян
51
28
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
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13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
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Зенит

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И К Ж
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Факел

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