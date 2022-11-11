У Захаряна четыре предупреждения, но он не дисквалифицирован. Это ошибка?
Если верить данным официального сайта РПЛ, динамовец Арсен Захарян в 16-м туре получил четвертое предупреждение. Значит, он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит важнейший матч с ЦСКА? Нет, если вы болельщик бело-голубых, не расстраивайтесь и не ищите его в списке потерь.
Действительно, на официальном сайте лиги в разделе, где приводится статистика по игрокам, в списке лидеров по дисциплинарным нарушениям на седьмом месте идет Захарян. Если полагаться на эти данные, он получил в 16-м туре четвертое предупреждение. Но он не дисквалифицирован и вправе выйти на поле 13 ноября.
На самом деле Захарян получил в чемпионате России-2022/23 пять желтых карточек — по одной в играх с «Торпедо» (4:0), «Зенитом» (0:2) и «Ростовом» (1:2), а также две во встрече с «Факелом» (3:3). Два последних предупреждения превратились в удаление и в официальной статистике должны учитываться именно так: как красная карточка, а оба предупреждения должны «сгореть».
Но в статистической программе, применяемой на сайте, использован иной алгоритм. Отсюда и ошибка. А в личной информации динамовца на том же сайте РПЛ данные верные — три, а не четыре предупреждения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2