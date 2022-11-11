У Захаряна четыре предупреждения, но он не дисквалифицирован. Это ошибка?

Если верить данным официального сайта РПЛ, динамовец Арсен Захарян в 16-м туре получил четвертое предупреждение. Значит, он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит важнейший матч с ЦСКА? Нет, если вы болельщик бело-голубых, не расстраивайтесь и не ищите его в списке потерь.

Данные на сайте РПЛ.

Действительно, на официальном сайте лиги в разделе, где приводится статистика по игрокам, в списке лидеров по дисциплинарным нарушениям на седьмом месте идет Захарян. Если полагаться на эти данные, он получил в 16-м туре четвертое предупреждение. Но он не дисквалифицирован и вправе выйти на поле 13 ноября.

Данные на сайте РПЛ.

На самом деле Захарян получил в чемпионате России-2022/23 пять желтых карточек — по одной в играх с «Торпедо» (4:0), «Зенитом» (0:2) и «Ростовом» (1:2), а также две во встрече с «Факелом» (3:3). Два последних предупреждения превратились в удаление и в официальной статистике должны учитываться именно так: как красная карточка, а оба предупреждения должны «сгореть».

Но в статистической программе, применяемой на сайте, использован иной алгоритм. Отсюда и ошибка. А в личной информации динамовца на том же сайте РПЛ данные верные — три, а не четыре предупреждения.