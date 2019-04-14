Владимир Быстров: "На каждой предыгровой установке Карпин кричит и орет"

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Владимир Быстров отметил эмоциональность главного тренера "Ростова" Валерия Карпина​ перед матчем 23-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 19.00 (мск).

Быстров выступал под руководством Карпина в сезоне 2008/09.

– Каждая предыгровая установка Валерия Карпина очень эмоциональная. Он кричит и орет. В каждом матче настраивает так, как будто впереди финал, – сказал Быстров в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. "Ростов"с 32 баллами – 7-й.

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