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3 марта, 12:20

Быстров — об отлете тренера «Спартака» в Москву: «Поступок Абаскаля необъясним»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» дал оценку решению Гильермо Абаскаля улететь в Москву за несколько часов до матча с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге.

«Для меня этот поступок необъясним. Даже смотря матч из ложи стадиона, можно увидеть намного больше, чем по телевизору. Можно анализировать и делать корректировки по ходу матча, так как видишь всех игроков. Плюс ты замечаешь, как запасные разминаются и ведут себя, это очень важно, когда тренер хочет изменить что-то в матче. Все видели, как Соболев отреагировал на замену, какие эмоции показал тренерскому штабу и сразу же ушел в раздевалку. Будь главный тренер в ложе, Соболев так бы не поступил.

Думаю, что главный тренер не прав! Будь я игроком «Спартака», то находился бы в шоке от ситуации. Были случаи, когда у нас в «Зените» тренера дисквалифицировали. Но он был с нами, летел на выездные матчи и находился непосредственно с командой.

Решение должно принимать руководство «Спартака» — что они позволяют тренеру, что входит в рамки дозволенного. Будь у клуба сильный руководитель, он бы сказал: «Ты чего? Остаешься с командой! И точка!» Значит, в «Спартаке» нет сильного руководителя, который высказал бы испанцу и принял ответственность на себя. Руководство, наверное, знало о таком развитии событий, билеты на самолет покупают же заранее», — сказал Быстров.

 
Гильермо Абаскаль. «Поступок Абаскаля необъясним. Если бы я был игроком «Спартака», то находился бы в шоке от ситуации». Интервью Быстрова

Матч 19-го тура РПЛ завершился нулевой ничьей. Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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