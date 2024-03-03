Быстров — об отлете тренера «Спартака» в Москву: «Поступок Абаскаля необъясним»

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» дал оценку решению Гильермо Абаскаля улететь в Москву за несколько часов до матча с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге.

«Для меня этот поступок необъясним. Даже смотря матч из ложи стадиона, можно увидеть намного больше, чем по телевизору. Можно анализировать и делать корректировки по ходу матча, так как видишь всех игроков. Плюс ты замечаешь, как запасные разминаются и ведут себя, это очень важно, когда тренер хочет изменить что-то в матче. Все видели, как Соболев отреагировал на замену, какие эмоции показал тренерскому штабу и сразу же ушел в раздевалку. Будь главный тренер в ложе, Соболев так бы не поступил.

Думаю, что главный тренер не прав! Будь я игроком «Спартака», то находился бы в шоке от ситуации. Были случаи, когда у нас в «Зените» тренера дисквалифицировали. Но он был с нами, летел на выездные матчи и находился непосредственно с командой.

Решение должно принимать руководство «Спартака» — что они позволяют тренеру, что входит в рамки дозволенного. Будь у клуба сильный руководитель, он бы сказал: «Ты чего? Остаешься с командой! И точка!» Значит, в «Спартаке» нет сильного руководителя, который высказал бы испанцу и принял ответственность на себя. Руководство, наверное, знало о таком развитии событий, билеты на самолет покупают же заранее » , — сказал Быстров .

Матч 19-го тура РПЛ завершился нулевой ничьей. Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.