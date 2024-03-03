Чернов — о ничьей с «Зенитом»: «С нами не соскучишься, даже при 0:0»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«С нами не соскучишься, даже при 0:0. Нормальный старт, а впереди — самое интересное. Весна все покажет», — написал Чернов в Telegram-канале.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.