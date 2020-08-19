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«Владение мячом результата не приносит». Новиков оценил игру «Динамо» в матче с «Ростовом»

21:35
Кирилл Новиков. Фото ФК "Динамо"
Кирилл Новиков. Фото ФК "Динамо"
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после матча 3-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0) заявил, что его команда могла забить больше.

— Хороший матч, хороший результат, — сказал Новиков. — Думаю, искупили вину перед болельщиками за последний матч. Заслуженная победа. Один удар в створ ворот нанес соперник. Мы здорово убегали в контратаки, доминировали в атакующей линии и надежно сыграли в обороне.

Если внимательно изучать игру «Ростова», то они стараются сделать результат в первые 20-30 минут за счет прессинга и длинных передач. Это их фирменный стиль. Мы это учитывали. Нам важно было сыграть надежно в обороне. Владение мячом результата не приносит. А голы — приносят. «Ростов» владел мячом на своей половине или в середине. Результат мог бы быть и увеличен. (Наталья Юрина)

Динамо — Ростов

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