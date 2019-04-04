Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о причинах продажи "Магнита"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые подтолкнули его продать розничную сеть "Магнит".

– Очень большая персонификация компании со мной. Ты не можешь на 100 процентов контролировать ситуацию, это связано с человеческими жизнями и лежит грузом на тебе каждый день – это для меня очень сложно, – признался Галицкий в интервью The Bell.

Та интенсивность, которая у меня была в компании, для моих лет уже была разрушительной. Бизнес – это игра интеллекта, и ты должен признавать: то, что ты можешь делать в 35–40 лет, ты уже не можешь делать в 50.

Когда ты ежедневно заточен на поиск оптимальных бизнес-решений, то ты все больше времени должен уделять диалогу с госорганами. Для меня это очень сложно как предпринимателю по своей сути и это не моя сильная сторона.

В феврале 2018 года Сергей Галицкий продал 29,1 процента акций "Магнита" банку ВТБ, сумма сделки составила 138 миллиардов рублей.

Все о чемпионате России – здесь