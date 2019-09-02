«Витесс» не мог отказаться от предложения «Зенита» по Караваеву. И вот почему

Технический директор «Витесса» Мо Аллах сообщил, что «Зенит» сделал серьезное предложение по трансферу Вячеслава Караваева. Российский защитник подписал с петербуржцами четырехлетний контракт в трансферный дедлайн.

— Это был трансфер в последнюю минуту, но у нас не такое финансовое положение, чтобы отказываться от такого серьезного предложения, — цитирует официальный сайт «Витесса» Мо Аллаха. — Караваев произвел на нас огромное впечатление. В качестве награды он получил возможность перейти в «Зенит» — топ-клуб, участник Лиги чемпионов. Это еще один признак того, что «Витесс» может стать идеальным клубом для развития талантливых игроков.

Live трансферного дедлайна