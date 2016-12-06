22:53 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Мутко: "Слуцкий в ближайшее время объявит о своих планах после ухода из ЦСКА"

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Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики, президент РФС Виталий Мутко заявил, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время объявит о дальнейших планах. Сегодня армейский клуб объявил об уходе наставника после гостевой игры группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

- Это выбор самого Леонида Викторовича, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Бывает, тренеры в карьере несколько меняют свой жизненный путь. Я знаю, что в ближайшее время он свои планы расскажет, и будет понятно, что он хочет "подсобрать" свои знания, опыт, хочет получить какой-то другой вызов.

Слуцкий уходит из ЦСКА. Live!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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karlikf1

Сейчас все будем ждать, когда нам Лёня-космонавт объявит о том, что ничего он объявлять не собирается, а будет просто лежать пока и отдыхать.

23:58 6 декабря

half back

хохоо! Вторая серия пельмень и сборная.

23:43 6 декабря

NF

Ну куда же без Мутко, без его веского слова...

23:19 6 декабря

novic

Кому объявит, Мутке?

23:11 6 декабря

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