Новичок «Локомотива», защитник Виталий Лысцов поделился мнением о своем переходе в московскую команду.

25-летний россиянин — воспитанник «Локомотива», в 2014 году перешел в португальскую «Лейрию», после чего с 2015 по 2019 год принадлежал «Бенфике». В сезоне-2019/20 выступал за «Крылья Советов».

— Рад вернуться в самый лучший коллектив, домой, в родные стены, — сказал в эфире YouTube-канала «Локомотива» Лысцов. — Рад видеть наш родной стадион. Я всю футбольную жизнь, можно сказать, тренировался рядом с этим стадионом и мечтал здесь оказаться. Как видите, мечты сбываются, надо просто работать и стремиться вперед. Надеюсь, все будет хорошо, у нас хорошая команда и поддержка болельщиков. Сейчас повысили процент присутствия болельщиков на матчах, надеюсь на поддержку и веру в клуб. Думаю, мы достигнем больших побед, призовые медали будут в нашем музее, и мы будем первыми.

— Вы говорили, что мечтали о возвращении в «Локомотив» еще с того дня, когда ушли из команды шесть лет назад.

­- Скажу кратко. Когда я ушел из клуба, просто поставил себе цель вернуться. Работал ради этого каждый день, не покладая рук.

— Не пожалели о том, что уезжали в Португалию? Какой опыт там получили?

— Не знаю, как сравнить, потому что не знаю, какие плюсы мог бы получить в России, я просто уехал и работал на полную, вырос как футболист. Сейчас я уже совсем другой и могу составлять конкуренцию нынешним центральным защитникам «Локомотива». (Иван Торопцев)